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Çavuşoğlu Blinken ile Afganistan'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda Afganistan'daki son durumu görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan'daki son durumu ele aldı.

 

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