Çavuşoğlu ile Lavrov Almanya'da bir araya gelebilir
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun pazar günü Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus basınına konuşan bir kaynak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde bir araya gelme olasılığı ile ilgili, "Böyle bir görüşme planı var" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 14-16 Şubat’ta Lavrov’un Rus heyetinin başkanı olarak Münih Güvenlik Konferansı’na katılacağını söylemişti.