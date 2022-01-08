  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. CDC: ABD, Omicron'da henüz zirveyi görmedi
Takip Et

CDC: ABD, Omicron'da henüz zirveyi görmedi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülkede COVID-19'un Omicron varyantına bağlı vakaların henüz tavan yapmadığına inandığını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Walensky, NBC'ye yaptığı açıklamada, Omicron'la ilgili Güney Afrika'yı işaret ederek, "Diğer ülkelerde zirve yapma şekline bakınca bu zirveyi henüz ABD'de gördüğümüze inanmıyorum." dedi.

COVID-19 vakalarının son 7 günde, önceki haftaya göre iki kat arttığına dikkati çeken Walensky, buna rağmen ABD'nin bugün Güney Afrika'nın yaşadığı zirveyi henüz deneyimlemediğini düşündüğünü aktardı.

Walensky, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda vaka oranlarına kıyasa daha yavaş bir yükselme olduğunu belirterek, "Ancak artık hastaneye yatışların da arttığını görmeye başlıyoruz." şeklinde konuştu.

ABD'de COVID-19'un Omicron varyantına bağlı olarak hızla artan vaka sayısı 3 Ocak'ta günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.

Etiketler
koronavirüs