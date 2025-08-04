Çeçen Lider Kadirov Bodrum’daki boğulma tehlikesi sonrası kendini spora verdi
Bodrum'da tatil yaparken denizde boğulma tehlikesi geçiren Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, taburcu edilmesinin ardından ülkesine döndü. Kadirov, sağlık durumunu iyileştirmek amacıyla spor yapmaya başladığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, tedavisinin ardından ülkesine döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Kadirov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
2 hafta önce az kalsın boğuluyordu
24 Temmuz’da Bodrum’un Kaynar mevkiindeki bir otelde tatil yapan Kadirov, denize girdiği sırada çırpınmaya başlamış, çevredeki otel personelinin fark etmesiyle sudan çıkarılarak ilk müdahalesi kıyıda yapılmıştı. Ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kadirov, birkaç gün süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Kondisyonunu geri kazanmaya çalışıyor
Kadirov'un, ülkesine döndükten sonra sağlık sorunlarının önüne geçmek amacıyla spora yöneldiği görüldü. Yurt dışı merkezli bir sosyal medya platformunda paylaşılan videolarda, Çeçen liderin kondisyon bisikleti kullandığı ve bilardo oynadığı anlar yer aldı.