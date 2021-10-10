Çekya Cumhurbaşkanı Zeman hastaneye kaldırıldı
Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, doktorlarının tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldı.
Zeman'ın kaldırıldığı hastanenin başhekimi Miroslav Zavoral, Cumhurbaşkanı'nın, doktorlarının tavsiyesi üzerine Prag'daki Askeri Üniversite Hastanesinde müşahede altında tutulduğunu açıkladı.
Zavoral, Cumhurbaşkanı Zeman istemediği için son durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşamayacağını ifade etti.
Ülke basını, Zeman'ın şeker hastalığı ve bacağındaki sinirlerde oluşan rahatsızlıklar olduğunu duyurdu.
Ülkede cuma ve cumartesi yapılan milletvekili seçimleri sonrasında yeni hükümetin kurulmasında belirleyici rol oynayan Zeman'ın, sağlık durumu endişelere yol açtı. Zeman, geçen ay da hastaneye kaldırılmış ve 6 gün tedavi görmüştü.