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Çekya Rusya’yı nükleer santral ihalesinden çıkarıyor

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Rus nükleer enerji  şirketi Rosatom’un "Dukovany Nükleer Enerji Santrali Yeni Ünite İnşası" ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını  belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya ve Çekya arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Çekya Sanayi  ve Ticaret Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Karel Havlicek bir Çek  gazetesine verdiği röportajda, Rus enerji şirketi Rosatom’un  önümüzdeki günlerde resmi olarak "Dukovany Nükleer Enerji Santrali
Yeni Ünite İnşası" ihalesine katılacak firmalar listesinden  çıkarılacağını bildirdi.

Havlicek, söz konusu kararın geçtiğimiz  cumartesi günü Çekya Başbakanı Andrej Babis’in yaptığı Vrbietice’deki  mühimmat deposundaki patlamada Rus İstihbarat Servisi (GRU)  görevlilerinin parmağı olduğu açıklamasının ardından alındığını  aktardı.

İhale 6 milyar euro değerinde

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Dukovany nükleer enerji santraline  yapılacak yeni ünitenin inşasının 2029 yılından önce başlanması  öngörülürken, ünitenin 2036 yılında ise test amaçlı kullanıma  sunulması hedefleniyor. Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, halen  ülkedeki enerji kullanımının yüzde 20’sinin tedarik edildiği santralin  yeni ünitesinin inşası ihalesine, Rus enerji firması Rosatom, Amerikan Westinghouse, Fransız EDF ile Güney Kore firması Korea Hydro & Nuclear Power’in katılacağını açıklamıştı. Yaklaşık 6 milyar euro değerindeki  ihalenin kazananı ise, önümüzdeki ekim ayında yapılacak olan  parlamento seçimlerinden sonra açıklanacak.