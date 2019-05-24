Çekya ve İrlanda AP seçimleri için sandık başında

24 Mayıs 2019

Yaklaşık 8 milyon seçmenin bulunduğu Çekya'da oy verme işlemi iki gün sürecek.

Seçmenler, bugün yerel saatle 14.00-22.00 ve yarın 08.00-14.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Çekya'da 2014 yılında düzenlenen AP seçimlerine katılım oranı sadece yüzde 18 olmuştu.

AP'ye 21 milletvekili gönderme hakkı bulunan Çekya'da 2014 yılında yüzde 5 barajını aşan 7 parti milletvekili yollamaya hak kazanmıştı.

İrlanda’da oy verme işlemi ise yerel saatle 07.00’de başladı. Yaklaşık 3 milyon 200 bin seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi saat 22.00'ye kadar devam edecek.

İrlanda'da 2014 yılında düzenlenen AP seçimlerine katılım oranı yüzde 52 olmuştu.

AP'ye 11 milletvekili gönderme hakkı bulunan ve seçim barajı olmayan İrlanda'da 2014'te 4 parti milletvekili yollamaya hak kazanmıştı.

Sandıklar kapandıktan sonra sadece sandık çıkış anket sonuçları açıklanabilecek. Sayım sonucu pazar akşamı bütün ülkelerle duyurulacak. Resmi sonuçlar ise 31 Mayıs’ta ilan edilecek.

Hindistan'ın ardından en fazla seçmenin katıldığı seçimler

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 23-26 Mayıs'ta sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışacak.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

Kaynak: AA