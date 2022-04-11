Çekya'dan aşı sertifikası kararı

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Çekya’ya girişte istenen ülkeye giriş formu ile birlikte hastalık geçirme belgesi, aşı sertifikası ve PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Kararın, salgının Çekya ve dünyada düşüşe geçmesi nedeniyle ve Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek’in tavsiyeleri çerçevesinde alındığı bildirildi. Alınan karar Çekya vatandaşları, AB üyesi ülkelerin vatandaşları ve 3. ülke vatandaşları dahil olmak üzere ülkeye giriş yapacak herkesi kapsıyor. Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, aşı, test ve hastalık sertifikalarının taşıyıcı şirketler tarafından kontrol edilmeye devam edilebileceğini, Bakanlığın bu konuda herhangi bir yaptırımı bulunmayacağını bildirdi.

Çekya’da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor

Çekya Sağlık Bakanlığı, Perşembe gününden itibaren Çekya’da toplu taşıma araçlarında uygulanan maske takma zorunluluğunun kalkacağını duyurdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek, “Son dönemlerde ülkemizde yapılan testlerin sayılarında ciddi artış olmasına rağmen pozitif test sonuçlarında aynı oranda düşüş mevcut. Artık, virüs eskisi gibi risk bulundurmuyor. Bu nedenle toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Fakat halkımıza Japonları örnek göstermek istiyorum. Onlar her zaman bir baskı ya da zorunluluk olmadan maskelerini her zaman taktılar. Halkımız bu bilince sahip olmalıdır. Elbette nerede ve hangi şartlar altında maske takmaları gerektiğini biliyorlar. Bu kararla birlikte ülkemizde maske takma zorunluluğu olan tek yer hastaneler ve sağlık kuruluşları olacaktır.” dedi.

Grip, baskın virüs haline geldi

Çekya Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü’nün (SZ) yayınladığı verilere göre, korona virüse ek olarak Influenza A virüsü Çekya’da baskın virüs haline geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, “Daha önce grip salgını genellikle Ocak ve Şubat aylarında başlarken, önceki iki yılda maske kullanılması nedeniyle virüs durdurulabiliyordu. Ancak bu yılki grip salgınının önceki 2 yıldan farklı olarak baskın olacağını görüyoruz.” denildi.

Çekya’da son 24 saatte bin 395 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 863 bin 721'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 39 bin 894'e ulaştı.