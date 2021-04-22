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Çekya’dan Rusya’ya daha fazla diplomatı sınır dışı etme uyarısı

Çekya, Rusya’nın sınır dışı ettiği 20 Çek diplomatın yarın öğlene  kadar Rusya’ya dönmelerine izin verilmezse daha fazla Rus diplomatı  sınır dışı edeceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya ile diplomatik kriz yaşayan Çekya, Rusya’ya ültimatom verdi. Çekya Dışişleri Bakanlığı koltuğunu bugün devralan Jakub Kulhanek, Rusya’nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmeyevsky ile bir görüşme  gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Kulhanek görüşmede, Rus Büyükelçi’ye Rusya’nın sınır dışı ettiği 20 Çek diplomatın yarın öğlen saat 12.00’ye kadar Moskova’ya dönmelerine izin verilmemesi durumunda daha  fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini bildirdi.

Moskova’daki Çekya diplomatik temsilciliğinde Çek Büyükelçi ile  birlikte toplam 5 Çek diplomat bulunurken, Çekya’nın da Prag’da görev  yapan Rus diplomat sayısını buna eşitlemeyi planladığı öğrenildi.

Diplomatik kriz ticari ilişkilere de yansıdı

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan  mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz  cumartesi günü 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Çekya’nın bu adımı karşısında Rusya ise 20 Çek diplomatı sınır dışı  etmişti. İki ülke arasındaki gerilim ticari ilişkilere de yansımıştı.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Rusya nükleer enerji  şirketi Rosatom’un Dukovany Nükleer Güç Santrali yeni ünite inşaatı  ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını açıklarken, Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek de Rusya’dan almayı planladıkları Sputnik V COVID-19 aşısından vazgeçtiklerini duyurmuştu.