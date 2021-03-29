Çekya’nın en zengini helikopter kazasında öldü

Finans grubu PPF'nin yaptığı açıklamaya göre, Çek Cumhuriyeti'nin en zengini olan milyarder iş insanı Petr Kellner, (56), Alaska'da bir helikopter kazasında öldü.

Kellner, Temsa’da yüzde 50 ortaklığı bulunan PPF Group’un da kurucusuydu.

Yapılan açıklamada kazada beş kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

PPF'den yapılan açıklamada, "27 Mart Cumartesi günü Alaska dağlarında meydana gelen bir helikopter kazasında, PPF grubunun kurucusu ve çoğunluk hissesi sahibi Bay Petr Kellner'ın trajik bir şekilde öldüğünü en derin üzüntüyle duyuruyoruz." denildi.

Kellner, Forbes'a göre 17.5 milyar dolar olarak tahmin edilen serveti ile komünizm sonrası dönemde Çekya’nın yükselen bir iş insanıydı.

Kökleri, ülkenin yüzlerce devlete ait şirketi özelleştirme planında yer alacak ortaklarıyla birlikte bir yatırım şirketi olarak PPF'yi kurduğu 1990'lara dayanıyor.

PPF, ağırlıklı olarak Avrupa, Asya ve ABD’de yer alan işletmelerde sigorta, finans, telekomünikasyon, imalat, medya veya biyoteknoloji alanlarında büyümeye devam etti.