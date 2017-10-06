ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Dünya
  • Çelikte aşırı kapasite görüşülecek

Çelikte aşırı kapasite görüşülecek

Çelik üreten ülkeler, aşırı kapasiteyi görüşmek için Berlin'de bir araya gelecek.

Çelikte aşırı kapasite görüşülecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Almanya, önde gelen çelik üreticisi ülkelerin bakan ve üst düzey yetkililerini kasım sonunda Berlin'e davet etti.

Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Maching sektörde aşırı kapasitenin görüşüleceğini belirterek, "Amacımız işlerimiz için yeni cezalandırıcı vergilerden uzaklaştırmak" dedi.

Toplantıya OECD'ye üye ülkelerin yetkililerinin yanısıra Çelik Komitesi'nin de katılacağı ifade edildi.

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.