Çelikte aşırı kapasite görüşülecek
Çelik üreten ülkeler, aşırı kapasiteyi görüşmek için Berlin'de bir araya gelecek.
Almanya, önde gelen çelik üreticisi ülkelerin bakan ve üst düzey yetkililerini kasım sonunda Berlin'e davet etti.
Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Maching sektörde aşırı kapasitenin görüşüleceğini belirterek, "Amacımız işlerimiz için yeni cezalandırıcı vergilerden uzaklaştırmak" dedi.
Toplantıya OECD'ye üye ülkelerin yetkililerinin yanısıra Çelik Komitesi'nin de katılacağı ifade edildi.