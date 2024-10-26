Cem Özdemir Baden-Württemberg eyalet başbakanlığına aday

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Baden-Württemberg eyaletinde 2026 ilkbaharında yapılacak seçimlerde başbakanlığa aday olduğunu açıkladı.

Yeşiller partisinin önde gelen isimleri arasında yer alan Cem Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Harika memleketimin başbakanı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Baden-Württemberg eyaletinin Bad Urach kentinde dünyaya gelen 58 yaşındaki Cem Özdemir, 2021’deki genel seçimlerde eyaletin başkenti Stuttgart'tan doğrudan seçilerek Federal Meclis'e girmişti.

'Gereken her şeye sahip'

Yeşiller partisinin ilk ve tek eyalet başbakanı olan Winfried Kretschmann, Özdemir'in kararını "Baden-Württemberg eyaletinin başbakanı olmak için gereken her şeye sahip olduğunu düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Kretschmann, Özdemir'in hükümet deneyimi olduğunu ve "parti sınırlarının ötesinde tanındığını" da sözlerine ekledi.

Eyalette 2026 yılında yapılacak seçimleri yine Yeşiller'in kazanması ve Cem Özdemir'in başbakan olması halinde, Özdemir Almanya'nın ilk Türkiye kökenli eyalet başbakanı olacak.