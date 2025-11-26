Cem Uzan’ın Paris’teki davası da sonuçlandı: Fransız mahkemesi TMSF’yi haklı buldu

Fransız mahkemesi, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararını tanıyarak TMSF’yi haklı buldu. Karara göre Uzan ailesine ait varlıklardan 319 bin 40 euro tahsil edildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) başvurusu üzerine yürütülen süreçte mahkeme, Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında Türkiye’de verilen kararın tanınmasına (tenfiz) karar verdi.

Her ne kadar 14 Nisan 2021’de kabul edilen tenfiz kararı hâlen istinaf aşamasında olsa da, karar doğrultusunda uygulanan ihtiyati hacizler kesin hacze dönüştürüldü.

Böylece Fransız makamları:

* Cem Uzan’ın La Banque Postale’deki 227 bin 40 euroluk hesabını,

* Evinde bulunan 100 bin euro nakit parayı,

* Çukurova Elektrik’e ait hisse senetlerini,

* Murat Hakan Uzan’ın sahibi olduğu Vertu AK adlı şirketin hisselerini

haczetti.

Bu kapsamda toplam 319 bin 40 euro, TMSF hesaplarına aktarıldı.