Cenevre'de kritik zirve: 170 ülke 1,5 trilyon dolarlık plastik krizini konuşuyor!

Plastik üretimi, 20’nci yüzyıldan bu yana hızla artarak küresel ölçekte ciddi bir çevre sorunu haline geldi. Bilim insanları, okyanuslarda 200 trilyon plastik parçası bulunduğunu ve önlem alınmazsa bu miktarın kısa bir süre içerisinde üç katına çıkabileceğini belirtiyor.

170'den fazla ülke "plastik krizi"ne çözüm arıyor

BBC Türkçe'nin haberine göre bu çerçevede 170’ten fazla ülke, plastik kirliliğiyle mücadele için bağlayıcı bir küresel anlaşma üzerinde uzlaşmak amacıyla Cenevre’deki Birleşmiş Milletler konferansında bir araya gelecek.

2022’de başlatılan süreçte hedef, tek kullanımlık plastikleri ve zararlı kimyasalları azaltacak, geri dönüşümü teşvik edecek bir düzenleme hazırlamaktı. Ancak şimdiye dek düzenlenen beş tur müzakereye rağmen henüz bir anlaşmaya varılabilmiş değil.

Düzenlenecek yeni müzakerede öne çıkacak başlıklar; Tek kullanımlık plastiklerin üretim seviyesini düşürmek, en zararlı plastiklere yasak getirmek, plastik ürünlerde evrensel tasarım standartları, fonlama mekanizmaları olacak.

Çoğunluk üretimi azaltmaktan yana ancak petrol devleri karşı çıkıyor

Yaklaşık 100 ülke üretimi azaltacak bir anlaşmadan yana olurken, Rusya ve Suudi Arabistan gibi petrol üreticileri, üretim kısıtlamasına karşı çıkarak odağın geri dönüşüm çalışmalarına yönelmesi gerektiğini savunuyor.

1950’de 2 milyon ton iken 2022’de 475 milyon tona ulaşan plastik üretiminde üretilen plastiklerin yalnızca yüzde 10’unun geri dönüştürülebildiği, yüzde 60’ının ise tek kullanımlık olduğu tahmin ediliyor.

Plastiklerde yer alan 16 binden fazla kimyasalın önemli bir kısmı kansere yol açabilen toksik maddelerden oluşurken Lancet raporuna göre plastik kirliliği, yılda en az 1,5 trilyon dolarlık sağlık ve ekonomik maliyete neden oluyor.