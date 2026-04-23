CENTCOM duyurdu: ABD 31 gemiyi geri çevirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası çerçevesinde çok sayıda geminin rotasını değiştirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre, son gelişmelerle birlikte geri döndürülen gemi sayısı arttı.

31 gemiye geri dön talimatı

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, abluka kapsamında toplam 31 gemiye yön değiştirerek geri dönmeleri ya da İran limanlarına yönelmeleri talimatı verildiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD güçleri, İran'a karşı uyguladığı abluka kapsamında 31 gemiye geri dönmesi veya (İran'a ait) bir limana dönmesi talimatı vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Petrol tankerleri öne çıkıyor

Yetkililer, söz konusu gemilerin büyük bölümünün verilen talimatlara uyduğunu bildirirken, geri dönen gemilerin çoğunluğunu petrol tankerlerinin oluşturduğunu aktardı. Bu durum, enerji sevkiyatı açısından bölgedeki hareketliliğin yakından izlendiğine işaret ediyor.

CENTCOM'un 20 Nisan'da yaptığı önceki açıklamada, 13 Nisan'da başlatılan abluka sürecinden itibaren 27 gemiye geri dönmeleri yönünde talimat verildiği duyurulmuştu. Son verilerle birlikte bu sayının yükseldiği görüldü.