CENTCOM: İran'a yönelik yeni saldırılar başladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının TSİ 13.00 itibarıyla başladığını duyurdu. Açıklamada operasyonların Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kabiliyetleri hedef aldığı belirtildi.
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.
CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
CENTCOM güçlerinin TSİ 13.00’te (ABD doğu saatiyle 06.00'da) İran'a yönelik saldırı dalgası başlattığı belirtilen açıklamada, saldırıların "İran güçlerinin, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yeteneklerini daha da zayıflatmayı amaçladığı" ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA