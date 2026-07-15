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CENTCOM: İran'a yönelik yeni saldırılar başladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının TSİ 13.00 itibarıyla başladığını duyurdu. Açıklamada operasyonların Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kabiliyetleri hedef aldığı belirtildi.

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CENTCOM: İran'a yönelik yeni saldırılar başladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

CENTCOM güçlerinin TSİ 13.00’te (ABD doğu saatiyle 06.00'da) İran'a yönelik saldırı dalgası başlattığı belirtilen açıklamada, saldırıların "İran güçlerinin, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yeteneklerini daha da zayıflatmayı amaçladığı" ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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