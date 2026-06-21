CENTCOM'dan Hürmüz açıklaması: İran boğazı kontrol etmiyor
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatacağı yönündeki açıklamalarının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), boğazın İran'ın kontrolünde olmadığını ve ticari gemi geçişlerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Washington, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmediğini, deniz trafiğinin devam ettiğini bildirdi.
CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, Axios'a Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.
"İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor" diyen Hawkins, ABD güçlerinin durumun bu şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla gelişmeleri izlediğini belirtti.
Hawkins, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerinin sürdüğünü kaydetti.
Açıklama, İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını duyurmasının ardından geldi.