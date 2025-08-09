CENTCOM’un yeni komutanı Amiral Brad Cooper oldu

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla, görevini Donanma Amirali Brad Cooper’a devretti.

Florida’nın Tampa kentindeki Kongre Merkezi’nde düzenlenen devir teslim törenine Pentagon yetkilileri ile ABD’nin müttefik ve ortak ülkelerinin savunma liderleri katıldı.

Görevini devreden General Kurilla, “Amiral Brad Cooper’ın liderliğinde, Savunma Bakanlığı ve Müşterek Kurmay Başkanlığının desteği, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın katkılarıyla, bu ulusa özgürlüğün ön saflarında hizmet eden askerler, denizciler, havacılar, deniz piyadeleri, sahil güvenlik görevlileri ve Merkez Komutanlığı Muhafızları her zaman başarılı olacak” dedi.

Yeni CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ise Kurilla’nın liderliği döneminde komutanlığın ve müşterek kuvvetlerin “olağanüstü” bir performans sergilediğini belirterek, bu göreve getirildiği için derin bir minnettarlık duyduğunu ifade etti.

Cooper, görev süresince bölgesel güvenlik, müttefiklerle iş birliği ve operasyonel başarı hedeflerini sürdüreceğini kaydetti.