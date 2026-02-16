CEO ve milyoner iş insanı uçak kazasında öldü! Kimlikleri belli oldu

ABD’de iş dünyasını sarsan trajik bir uçak kazası yaşandı. Colorado dağlarında meydana gelen kazada, üçüncü kuşak bir CEO, tanınmış bir iş insanı ve aynı aileden iki genç hayatını kaybetti. Yetkililer kazanın nedenini araştırırken, hayatını kaybeden isimlerin iş dünyasında önemli figürler olması olayın etkisini daha da artırdı.

Özel uçak Colorado dağlarında düştü

Kaza, Colorado’daki Steamboat Springs kayak merkezi yakınlarındaki Emerald Mountain bölgesinde yerel saatle gece 00.20 civarında meydana geldi. Altı koltuklu Epic E1000 turboprop tipi özel uçak, dağlık alanda düşerek parçalandı.

Uçakta bulunan dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Uçağın Kansas City’den kalktığı ve Steamboat Springs’teki Bob Adams Havalimanı’na gitmek üzere olduğu açıklandı.

Uçuş verilerine göre uçak, kazadan önce Nashville’den Kansas City’ye uçmuş ve daha sonra Colorado’ya doğru yola çıkmıştı.

Hayatını kaybedenler arasında genç CEO da var

Kazada hayatını kaybedenler arasında, Tennessee eyaletinin Franklin kentinde bulunan Huskey Building Supply şirketinin CEO’su Austin Huskey de bulunuyordu. 38 yaşındaki Huskey, şirketin üçüncü kuşak yöneticisi olarak görev yapıyordu.

Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Huskey’in ani ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Açıklamada, “CEO’muz Austin Huskey’in beklenmedik kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Kendisi cesur bir lider, sevgi dolu bir eş ve baba, aynı zamanda örnek bir insandı” ifadelerine yer verildi.

“Korkusuz lider” olarak tanınıyordu

Şirket tarafından yapılan açıklamada Huskey’in liderlik özelliklerine de dikkat çekildi. Açıklamada, onun çalışanlarını dinleyen, destekleyen ve gelişimlerine önem veren bir yönetici olduğu vurgulandı.

“Austin, her zaman örnek olarak liderlik etti. Her çalışanını dinledi ve onların gelişmesine yardımcı oldu” denildi.

Huskey, geçen yıl sektörün önde gelen yayınlarından biri tarafından hazırlanan “40 yaş altı en başarılı yöneticiler” listesinde de yer almıştı.

İki genç de hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybeden bir diğer isim ise Tennessee’li iş insanı Aaron Stokes oldu. 47 yaşındaki Stokes, kendi çabalarıyla multi-milyoner olan başarılı bir girişimci olarak tanınıyordu.

Stokes’un 21 yaşındaki oğlu Jakson Stokes ve 21 yaşındaki yeğeni Colin Stokes da kazada hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Bu trajedi, hem aile hem de iş dünyası için büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

Otomotiv sektöründe önemli bir isimdi

Aaron Stokes, Tennessee merkezli Shop Fix Academy adlı danışmanlık şirketinin kurucusuydu. Şirket, küçük oto servis işletmelerine iş geliştirme ve yönetim konularında danışmanlık hizmeti veriyordu.

Ayrıca Stokes’un birçok oto tamir işletmesinin sahibi olduğu da belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Stokes’un ölümünün otomotiv sektöründe büyük bir boşluk yarattığı ifade edildi.

“Vizyoner bir girişimci” olarak anılıyor

Shop Fix Academy tarafından yapılan açıklamada Stokes’un binlerce işletmenin büyümesine katkı sağladığı belirtildi.

Şirket CEO’su Michael Rosenberger, Stokes’un vizyoner bir lider olduğunu ve şirketin geleceği için güçlü bir plan bıraktığını açıkladı.

Stokes’un liderliği sayesinde şirketin faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceği ifade edildi.

Kaza nedenine ilişkin soruşturma sürüyor

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Yetkililer, kazanın nedeni ve uçakta kimin pilot olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kazanın yaklaşık 2 bin 400 metre yükseklikte, zorlu dağlık arazi koşullarında meydana geldiği belirtildi.