CEO’lar: 2021 ribaunt senesi olacak

PriceWaterhouseCoopers’ın Küresel CEO Araştırması, üst yöneticilerin 2021’den ‘rekor’ düzeyde umutlu olduğunu ortaya koydu. CEO’ların yüzde 76’sı, bu yıl ekonomileri için büyüme öngörüyor. Küresel ölçekte en büyük üç risk ise pandemi, siber tehditler ve aşırı regülasyon olarak sıralandı. Birçok bölgede CEO’ların 2021’i “ribaunt yılı” olarak gördüğünü ifade eden PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, genelden farklı olarak Türkiye’deki CEO’ların risk sıralamasında ikinci sırayı, döviz kurundaki dalgalanmanın aldığına işaret etti. Bu yıl 24'üncüsü yapılan PriceWaterhouseCoopers Küresel CEO Araştırması, iş dünyası liderlerinin 2021’den ‘rekor’ düzeyde umutlu olduğunu, gelecek 12 aylık dönem için şirketlerine ilişkin büyüme beklentilerinin de rekor seviyede olduğunu ortaya koydu. Pandemiyi en büyük risk olarak gören CEO’lar siber tehditler ve aşırı regülasyonu da olası riskler arasında sıraladı. İklim değişikliği konusunda ise hassasiyet artmış olsa da, hala ‘acil’ bir konu olarak ele alınmadığı görülüyor.

Yüzde 76’sı büyüme bekliyor

Normalde her yıl sonunda yapılan, ancak bu yıl ABD başkanlık seçimleri ve Brexit nedeniyle 2021’in ocak ve şubat aylarında gerçekleşen ankete 55 ülke ve bölgeden 5 bin 50 CEO katıldı. En çarpıcı sonuç CEO’ların yüzde 76’sının pandemi yılının ardından 2021’de ekonomik büyüme beklemesi. Türkiye’den de 70 CEO’nun katıldığı araştırmada 2018 yılının ‘iyimserlik rekoru’ bu yüzde 76 ile 20 puan aşılmış oldu. Küresel GSYH’nin yüzde 3,5 daraldığı 2020’nin ardından bu yıl CEO’lar hem ekonomiler için hem de şirketleri için büyüme öngörüyor. Türk CEO’ların da yüzde 70’i büyüme beknetisinde. CEO’ların yüzde 36’sı (2020: yüzde 27) kendi şirketlerinin gelecek 12 ay içinde büyüme potansiyeline güvendiklerini söylerken Türkiye’deki CEO’lar yüzde 46’lık oran ile geçtiğimiz yıla göre (yüzde 26) çok daha iyimserler.

CEO’lar şirketlerinin kendi merkezleri dışında en hızlı nerede büyümesini bekledikleri sorusuna ise ağırlıklı olarak ABD, Çin ve Kanada yanıtını veriyor. CEO’ların yüzde 34,7’si ABD’yi, yüzde 28,1’i Çin’i, yüzde 17,1’i Kanada’yı, yüzde 16,6’sı Almanya’yı ve yüzde 11,4’ü İngiltere’yi önümüzdeki 12 ay içinde en çok büyüme öngördükleri dört pazar olarak sıralıyor. Hindistan da yüzde 7,6 ile en güçlü şirket büyümesi öngörülen beşinci ekonomi. Japonya, Fransa, Brezilya ve Avustralya da bu listede. Türk CEO’ların en büyük büyüme pazarlarını ise sırasıyla ABD, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya ve Hindistan olarak görülüyor.

En büyük 3 risk: Pandemi, siber saldırılar ve aşırı regülasyon

Araştırma, CEO’ların, geleceğe pozitif baksalar da küresel ekonomi önünde ciddi tehditler gördüklerini de belgeliyor. İlk sıradaki tehdidi pandemi ve sağlık krizleri olarak gören CEO’lar (yüzde 52), aşılama programında önemli bir mesafe alınsa bile tüketici davranışlarının hemen düzelmeyeceğini öngörüyor. CEO’ların yüzde 47’si siber saldırıları, yüzde 42’si aşırı regülasyonu ve yüzde 38’i politika belirsizliğini en önemli riskler olarak görüyor. Dezenformasyon listede geçen yıl 20’nci sırada yer alırken, bu yıl risk listesinde 10. sıraya yükselmiş.

Dijitale, verim artışına ve siber güvenliğe yatırım yapacaklar

Araştırmaya göre CEO’lar, iklim değişimi konusunda ise hemfikir değil; araştırmaya katılan yöneticilerinin yüzde 30’u iklim değişiklikleri hakkında çok ciddi endişe belirtirken, yüzde 60’ı ise iklim değişikliğine yönetimsel açıdan stratejik riskler arasında görmüyor. CEO’ların yüzde 49’u dijital dönüşüme, yüzde 32’si verim artışına, yüzde 31’i ise siber güvenliğe çift haneli yatırımlar yapmayı planlıyor. Türk CEO’lar için de bu rakamlar küresele çok yakın, sırasıyla yüzde 47, yüzde 33 ve yüzde 34.

Türk CEO’ların en büyük endişesi pandemi ve kur

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’de dahil dünyanın birçok bölgesinde CEO’ların 2021’i “bir ribaunt yılı” olarak gördüğünü söylüyor. Küresel iş dünyası, pandemi, ekonomik kriz, iklim krizi, bazı sosyal, politik ve ticaret dinamikleri nedeniyle oldukça zor bir yılı geride bırakan iş dünyası, Ulu’nun ifadeleriyle “Bu sorunların çoğu aynı şiddette devam etse de geleceğe umutla bakıyor.”

Öte yandan orta vadeli görünüme bakıldığında ise Türkiye’deki CEO’lar dünya ortalamasından çok daha pozitif. Küresel CEO’ların yüzde 47’si önümüzdeki 3 yıl içinde şirketlerinin büyüme potansiyeline güvendiklerini dile getirirken Türkiye’deki CEO’ların yüzde 59’u aynı görüşü paylaşıyor.

Türkiye’deki CEO’ların daha farklı önceliklerle belirledikleri 5 tehdit konusu ise pandemi ve diğer sağlık krizleri (yüzde 64), döviz kurunda dalgalanma (yüzde 63), politika belirsizliği (yüzde 56) ve iklim değişikliği (yüzde 51) olarak sıralanıyor.

İklim konusunda daha endişeliler

Ulu, iklim değişikliği maddesinin Türk CEO’lar tarafından özellikle önemsendiğini belirterek şöyle diyor: “Küresel tehdit sıralamasında bu madde yüzde 30’luk oranla 9. sırada görülürken, Türk iş dünyasının konuyu 5. sırada çok daha fazla ciddiye aldığını görebiliyoruz. Türk iş dünyasının bu perspektifini, COVID-19 krizi sonrası yatırım planlarında, Sürdürülebilirlik ve ESG (Enviromental Social Governance / Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) konusunun öncelikli ele alınmasından da anlayabiliyoruz” dedi.