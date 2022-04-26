Çernobil Nükleer Santrali'ne acil ekip gidiyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Ukrayna'ya gitmek için yola çıktığı bildirildi.

UAEA, başta Çernobil Nükleer Santrali olmak üzere Ukrayna’daki nükleer güvenlik ve emniyet için Ajansın daha önce hazırlıklarını yaptığı tam teşekküllü yardım misyonu ve Grossi’nin nükleer güvenlik, emniyet ve güvenlik denetimine ilişkin konularda öncülük etmek üzere bugün Ukrayna’ya gideceğini bildirdi.

Heyetin yarın Çernobil Nükleer Santrali’ne ulaşacağı kaydedilen açıklamada, ekibin, buraya ihtiyaç duyulan ekipmanları sağlayacağı, radyolojik değerlendirmelerde bulunacağı ve güvenlik önemlerini denetleme sistemlerini eski haline getireceği ifade edildi.

Ajans bünyesinde faaliyet gösteren Müdahale ve Yardım Ağı ile Kaza ve Acil Durum Merkezi adı verilen iki mekanizmanın yönlendirmesiyle Ukrayna’ya yönelik gerekli adımların belirlenen norm ve prosedürler doğrultusunda atılabildiği bildirilen açıklamada Grossi’nin görüşlerine de yer verildi.

Grossi, "UAEA ve üye devletlerinin bu gibi durumlarda ihtiyaç duydukları yardımların sağlanabilmesi için böyle bir sisteme sahip olmanın ne kadar önemli ne kadar gerekli olduğunu ve olacağını şu an daha iyi görebiliyoruz." ifadesini kullandı. Grossi, son 24 saat içinde ülkede nükleer güvenlik ve emniyetle ilgili önemli yeni bir gelişme kaydedilmediğini aktardı.

Grossi, savaşın sürdüğü Ukrayna'da nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması ve olası bir nükleer facianın yaşanmaması için temaslarda bulunmak üzere 29 Mart'ta bu ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştirmişti. Bu ziyaret kapsamında Grossi, her iki tarafla görüşmüştü.

Grossi'nin ziyareti esnasında Rusya, 31 Mart'ta beklenmedik bir şekilde, 24 Şubat'ta kontrol altına aldığı Çernobil Nükleer Santrali'nden çekilmişti.