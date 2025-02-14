Çernobil'de patlama ve yangın! Zelenskiy açıkladı: 'Rusya saldırdı'

Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (IAEA) Çernobil ekibi dün gece eski Çernobil Nükleer Santrali’nin 4 numaralı reaktörünü koruyan Yeni Güvenli Sınırlandırma (NSC) alanından bir patlama sesi duyduğunu bildirdi. IAEA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, patlama sonucunda bir yangın meydana geldi.

Bir İHA'nın çatıya çarptığı rapor edildi

Olay sonrası IAEA ekibi, bir İHA'nın NSC'nin çatısına çarptığını rapor etti. Yangın güvenliği ekipleri ve araçları hızlı bir şekilde olay yerine müdahale etti. Açıklamada, "Yangın güvenliği personeli ve araçları dakikalar içinde müdahale etti. Şu anda, NSC'nin iç muhafazasında bir ihlal olduğuna dair bir belirti yok. İçerideki ve dışarıdaki radyasyon seviyeleri normal ve stabil. Can kaybı bildirilmedi" denildi.

IAEA Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi, olayla birlikte Zaporizhzhya Nükleer Santrali çevresindeki askeri faaliyetlerin arttığına dikkat çekerek, nükleer güvenlik risklerinin devam ettiğini vurguladı. Grossi, "Rehavete yer yok ve IAEA yüksek alarmda kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. IAEA, durumu izlemeye devam ettiğini açıkladı.

Zelenskiy'den konuya ilişkin açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir insansız hava aracı (İHA) kullanarak Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Zelenskiy, saldırının santralin yıkılan 4 numaralı reaktörünü koruyan yapıya zarar verdiğini belirtti.

Açıklamaya göre, ilk değerlendirmelere göre hasarın önemli boyutlarda olduğu ifade edilse de, yangının kontrol altına alındığı ve radyasyon seviyelerinde herhangi bir artışın tespit edilmediği aktarıldı. Ayrıca, saldırının küresel güvenliği tehdit ettiği vurgulandı. Zelenskiy, Rusya'nın nükleer tesislere yönelik saldırılarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.