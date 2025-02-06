'Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık' sona erdi: Google işe alımlarında 'Trump' etkisi

ABD merkezli teknoloji devi Google, Başkan Donald Trump'ın "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programının sonlandırılmasına ilişkin kararnamesinin ardından işe alım politikalarını yeniden düzenleme kararı aldı.

Google'ın çalışanlarına sunduğu yıllık raporda, 2021-2024 döneminde yer alan "Çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı yaptığımız her şeyin bir parçası haline getirmeye ve hizmet verdiğimiz kullanıcıları temsil eden bir iş gücü oluşturmaya kararlıyız" maddesinin bulunmaması dikkat çekti.

CNBC'nin ulaştığı bilgiye göre, şirketin çalışanlarına gönderdiği notta, hükümetin ilgili kararnamelerine uyum sağlamak amacıyla işe alım programlarında yeni düzenlemeler yapılacağı belirtildi.

Meta da DEI programlarını sonlandırıyor

Benzer bir gelişme de Meta'dan geldi. Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta, işe alım süreçlerinde DEI programı uygulamalarına son vereceğini duyurdu.

DEI nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı, iş yerleri ve eğitim kurumlarında daha adil ve eşit bir ortam oluşturmayı hedefliyordu. Ancak son yıllarda, "siyasileşmesi ve belirli ideolojik yaklaşımlar dayatması" gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı.

Eski Başkan Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak'ta, "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnameyi imzalayarak, bu tür uygulamaların sonlandırılması için adımlar atılmasını sağlamıştı.