Çevre aktivistlerinden COP16 protestosu
Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16) sırasında bir grup çevre aktivisti protesto düzenledi. Ellerindeki dövizlerle doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğine dikkati çeken aktivistler, etkinliğe katılan ülkelerden somut ve etkili kararlar almalarını talep etti.
Çevre aktivistleri, COP16 toplantılarının yapıldığı alanda toplandı. Protestoya çok sayıda kişi katılırken, ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de 21 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona erecek COP16 zirvesinde 190 ülkeden temsilci yer alıyor.
Ellerindeki dövizlerle doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğine dikkati çeken aktivistler, COP16'ya katılan ülkelerden somut ve etkili kararlar almalarını talep etti. İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının vurgulandığı protesto, barışçıl şekilde sona erdi.
Zirve sürecinde kentin park ve meydanlarında "Doğa için barış" (Paz con la Naturaleza) sloganlarının yer aldığı görülüyor.