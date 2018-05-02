Cezayir, Fas Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

02 Mayıs 2018

Cezayir, Fas Dışişleri Bakanının yaptığı açıklamaları protesto amacıyla bu ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz bin Ali eş-Şerif, konuya ilişkin ülkenin resmi ajansına yaptığı açıklamada, Faslı Büyükelçi Hasan Abdulhalik'in bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Şerif, Abdulhalik'in Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Nureddin Ayadi tarafından kabul edildiğini belirterek, "Fas Büyükelçisine, Cezayir yönetiminin, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın ülkeye dolaylı olarak atfettiği asılsız ifadeleri tamamen reddettiği iletildi." dedi.

Ne olmuştu?

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" dün İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran'ın Rabat Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.

Bakan Burita bu adımın, "İran destekli Hizbullah örgütünün Polisario Cephesi ile ilişkileri sebebiyle" atıldığını, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönünde deliller bulunduğunu söylemişti.

Fas Dışişleri Bakanı, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu ileri sürmüştü.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA