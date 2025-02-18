Cezayir ve Japonya'dan dev enerji işbirliği adımı

Cezayir elektrik ve doğalgaz dağıtımından sorumlu kamu kurumu Sonelgaz, Japonya Dış Ticaret Örgütü 'Jetro' ile yaptığı toplantıda, Japonya'nın 15 şirketiyle işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Cezayir devlet televizyonunda yer alan habere göre toplantıda, "iş birliği çerçevesini oluşturmak ve ortaklık projesi üzerindeki çalışma hızını artırmak için" bir mutabakat zaptı hazırlanması üzere çalışma grubu kurulması da önerildi.

Sonelgaz şirketinin Genel Müdürü Murad Accal, toplantıda Japon şirketlerinin Cezayir piyasasına yatırım yapmasını teşvik ettiklerini ifade etti. Jetro Avrupa Genel Müdürü Akihiko Aki Tamura'nın başkanlık ettiği 15 Japon şirketi heyeti ile Sonelgaz arasındaki görüşmelerde enerji sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki işbirliği imkanlarının geliştirilmesinin ele alındığı belirtildi.