Cezayir'de cumhurbaşkanı adayı çıkmadı

26 Mayıs 2019

Cezayir'de 4 Temmuz'da yapılması kararlaştırılan cumhurbaşkanı seçimlerine adaylık için verilen süre sona ererken, Anayasa Konseyine hiç kimse adaylık dosyasını teslim etmedi.

Konuyla ilgili farklı kaynaklardan alınan bilgiye göre, Anayasa Konseyinin adaylık evraklarının teslimi için belirlediği süre dün akşam sonra ererken, herhangi bir aday adayından başvuru dosyası gelmedi.

Cumhurbaşkanı aday adaylarından Lahdar Bin Zahiye, dün yaptığı açıklamada, geri çekildiğini belirterek, "Diğer aday adaylarının geri çekilmesinden sonra Anayasa Konseyinde tek başıma kaldım. Bu nedenle adaylığım tam şartlara uymasına rağmen dosyamı sunmamayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının son verilerine göre de 74'ü tanınmayan isimlerden oluşan bağımsız aday adayları ile 3 siyasi parti aday adayı, adaylık başvuru formlarının işleme konulmamasını talep etti.

Cezayir seçimlerinde siyasi arenada ağırlığa sahip olmayan ya da bilinmeyen kişilerin aday olması olağan bir durumken, söz konusu kişiler adaylık başvurusunda gerekli şartlar arasındaki 60 bin imzayı elde edemediğinden eleniyor.

Seçimlerin ertelenmesi ihtimali

Cezayir yasalarında seçimlerin boykot edilmesi konusunda yasal açık bir hüküm bulunmazken, seçimlerin ertelenmesi halinde geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in görev süresi anayasaya göre bir cumhurbaşkanı seçilemeden 9 Temmuz'da dolacak. Bu durumda krizin aşılması için hem kanuni hem de siyasi yollara başvurulması gerekiyor.

Eski bakanlardan Abdulmecid Munasara, yaptığı açıklamada, "herhangi bir aday ortaya çıkmadan yasal sürenin sonra ermesinin seçimlerin otomatik olarak iptal edilmesi anlamına geldiğini" belirtti.

Cezayir'de seçim süreci

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kitlesel halk protestoları karşısında istifa etmesinin ardından ülkedeki geçiş dönemi sancılı şekilde devam ediyor.

Anayasaya göre göreve gelen, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihini 4 Temmuz olarak açıklamıştı.

Buna karşın, Cezayir sivil toplumu ve muhalefeti, başta Bin Salih olmak üzere Buteflika rejimi temsilcilerinin devletin zirvesinde olduğu bir yönetimle seçimlere gidilmesini reddetmişti. Cezayir sokağı, "şeffaf ve demokratik" sonuçlar getirmeyeceği gerekçesiyle sandığı boykot çağrısı yapmıştı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Cezayir sokağı ve muhalefetten boykot çağrılarının yükseldiği cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda 20 Mayıs'ta yapığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkması ve anayasal bir boşluktan kurtarılması için seçimleri hızlandırmanın en iyi çözüm olduğunu belirtmişti.

Seçimler için açıklanan ancak sokağın ve muhalefetin karşı çıktığı 4 Temmuz tarihini konuşmasında zikretmeyen Salih, "Öncelikli adımımız, seçimleri düzenleyecek, sandıkta seçmenin sesini gözetecek ve oylamaya meşruiyetini sağlayacak bağımsız bir komitenin kurulmasını hızlandırmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA