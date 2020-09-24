ChargePoint birleşme ile halka arz olacak

24 Eylül 2020

Dünyanın en eski ve geniş elektrikli araç ağlarından olan ChargePoint, Switchback Energy Acquisition ile birleşerek halka arz olacağını açıkladı.

Söz konusu birleşmenin sene sonunda gerçekleşeceği ve yeni ticari adı ChargePoint Holdings olacak oaln firmanın değerini 2,4 milyar dolara yükselteceği belirtilirken, Switchback CEO'su Scott McNeill, "Elektrikli araç şarj istasyonu sektörü giderek büyümeye devam ederken, 2030 yılında piyasa hacminin 190 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Sektörle birlikte büyümesine devam eden ChargePoint'in pazardaki güçlü konumuınu korumasını bekliyoruz" dedi.

Anlaşma çerçevesinde, ChargePoint'in Kuzey Amerika ve Avrupa'da büyümesi için 493 milyon dolar finansman toplanacağı tahmin edilirken, ChargePoint CEO'su Pasquale Romano, "Halka arz olmak, pazarın çok büyük olması sebebiyle, zaten var olunan platformlara yatırım yapmak anlamına geliyor" dedi.