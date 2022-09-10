Charles, İngiltere Kralı ilan edildi

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtın varisi ve 73 yaşındaki oğlu Charles, Londra'daki St James's Sarayı'nda resmen kral ilan edildi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından kraliyet ailesinin başına geçen Kral 3. Charles, yaptığı ilk konuşmada, annesinin 1947'de 21. doğum gününde Güney Afrika'nın Cape Town kentinde İngiliz Milletler Topluluğu'na hayatını adamaya söz verdiğini belirtti.

"Görev için fedakarlık yaptı. İlham verdiği sevgi, hayranlık ve saygı, saltanatına damgasını vurdu. Annemin anısını saygıyla anıyorum ve hizmet hayatını onurlandırıyorum." diye konuşan Kral 3. Charles, annesi tahta geçtiğinde, İngiltere ve dünyanın hala İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla baş etmekte olduğunu, son 70 yılda büyük ilerleme kaydedildiğini anımsattı.

Kral 3. Charles, şöyle devam etti:

"Kraliçe'nin sarsılmaz bir bağlılıkla yaptığı gibi ben de ciddiyetle yemin ettim. Tanrı, kalan hayatımın sonuna kadar beni ulusumuzun kalbindeki anayasal ilkeleri desteklemem için görevlendirdi. İngiltere'nin ya da dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, geçmişiniz ya da inancınız ne olursa olsun, size hayatım boyunca olduğu gibi sadakat, saygı ve sevgiyle hizmet etmeye çalışacağım."

William, Galler Prensi oldu

17 yıl önce evlendiği Camilla'nın Kraliçe olarak halka hizmet etmeye devam edeceğini belirten Kral 3. Charles, oğlu ve varisi William'ın da Cornwall Dükü olarak kendisinin yerine geçtiğini söyledi.

Kral, William'ı aynı zamanda Galler Prensi olarak ilan ettiğini duyurarak, Galler Prensesi olan eşi Catherine ile üstlendikleri sorumlulukları yerine getireceklerinden emin olduğunu belirtti.

Kral, küçük oğlu Harry ve eşi Meghan'a da sevgilerini iletti.

İngiliz monarşisinin en uzun süre taht bekleyen yeni hükümdarı, "Tüm ailem adına, başsağlığı ve desteğiniz için sadece en içten teşekkürlerimi sunabilirim." ifadeleriyle sözlerine son verdi.

Tahta çıkan en yaşlı hükümdar

İngiltere tarihinde tahta çıkan üç Kral Charles bulunuyor. Üçü de ya tahta çıkışıyla ya da tahttan inişiyle tarih sahnesinde yerini alıyor.

Kral 1. Charles, Cumhuriyetçiler tarafından tahttan indirilip kafası kesilerek idam edilen bir kral. Aynı zamanda İngiltere tarihinde idam edilen tek hükümdar.

2. Charles ise taht 11 yıl boş kaldıktan sonra tahta çıkıp kraliyeti yeniden oluşturan hükümdar olarak biliniyor.

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles ise tahta çıkmak için 73 yıl bekledi. Galler Prensi unvanını 64 yıl taşıyan ve bu unvanı en uzun süre kullanan kişi olan Kral 3. Charles, aynı zamanda tahta çıkan en yaşlı İngiliz hükümdarı olma özelliğini taşıyor.

Kral 3. Charles'ın ardından taht varisi olarak dün Galler Prensi unvanı verilen Prens William, onun ardından da 9 yaşındaki oğlu Prens George geliyor.