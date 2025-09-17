Charlie Kirk'ün katili ilk kez hakim karşısında! İdam cezası verilecek mi?

ABD'li sağcı aktivist Charlie Kirk'ü öldürmekle suçlanan 22 yaşındaki Tyler Robinson, Utah eyaletinin Provo kentindeki Dördüncü Bölge Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çevrimiçi olarak duruşmaya katılan Robinson'un görüntüsü salondaki ekrana yansıtıldı. Kendine zarar vermesini önlemek için yeşil koruyucu bir yelek giydiği görülen Robinson, Yargıç Tony Graf'ın "Adınızı söyleyebilir misiniz" sorusuna "Tyler James Robinson" yanıtını verdi. Graf, Robinson'a susma hakkını hatırlatarak "Bugün mahkemede söyleyeceğiniz her şey aleyhinize kullanılabilir" ifadesini kullandı.

İdam cezası istenecek

Duruşmada Utah County Savcısı Chad Grunander, Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk adına koruma talebinde bulundu. Yargıç Graf, talebi kabul ederken, savcının davada idam cezası isteyeceklerini belirtmesi dikkat çekti. Robinson ise hakkındaki suçlamaları dinlerken sakin bir tavır sergiledi.

Robinson'a temsilci atanacak

Mahkeme, Robinson'un gelir durumunun düşük olması nedeniyle yasal yardımdan faydalanabileceğini açıkladı. Avukat Greg Skordas, sanığın henüz bir avukatı bulunmadığını ancak sonraki oturuma kadar kendisine temsilci atanacağını bildirdi. Bir sonraki duruşmanın 29 Eylül'de yapılmasına karar verildi.

7 ayrı suçlama yöneltildi

Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kaçan Robinson, ertesi gün 420 kilometre uzaklıktaki aile evinde yakalanmıştı. Ağırlaştırılmış cinayetle suçlanan sanık hakkında savcılar, 'adaleti engelleme' ve 'tanıkları etkileme' dahil toplam 7 ayrı suçlama yöneltti ve idam cezası talep edeceklerini duyurdu.