ChatGPT listede ilk 5'e girdi! En çok hangi internet siteleri ziyaret ediliyor?

ABD merkezli OpenAI tarafından geliştirilen üretken yapay zeka uygulaması ChatGPT, nisan ayında dünya genelinde en çok ziyaret edilen 5 web sitesi arasına girmeyi başardı.

similarweb.com verilerinden derlenen bilgilere göre, listede zirvede yer alan Google, kullanıcıların ortalama 10 dakika 31 saniye geçirdiği bir platform oldu.

İkinci sırada yer alan YouTube’da ise kullanıcılar 20 dakika 18 saniye vakit geçirdi. Meta’nın sosyal medya platformları Facebook ve Instagram ise sırasıyla 10 dakika 42 saniye ve 8 dakika 37 saniyelik ortalama ziyaret süreleri ile 3. ve 4. sırada yer aldı. ChatGPT ise ortalama ziyaret süresi 7 dakika 15 saniyeyle birlikte 5. sıraya yerleşti.

ChatGPT, 4 basamak birden yükseldi

2024 yılı verilerini içeren 'We Are Social' raporuna göre, ChatGPT, bir önceki yıl listede 9. sıradayken nisan ayında 5. sıraya kadar yükseldi. O dönemde zirvedeki ilk üç sırada ise yine Google, YouTube ve Facebook yer aldı.

Yapay zekalar arasında ChatGPT zirvede

AITools tarafından derlenen verilere göre, ChatGPT, yapay zekalar arasında açık ara en çok ziyaret edilen platform konumunda bulunuyor. Aylık 4,7 milyar ziyaretçi ile rakiplerine fark atan ChatGPT’nin ardından 887 milyon ziyaretçi ile grafik tasarım aracı Canva ikinci sırada yer aldı.

Google Translate ise 595 milyon ziyaretçi ile üçüncü sırada yer alırken, Çin merkezli DeepSeek 4. sırada kendine yer buldu. DeepSeek, maliyet etkin yapısıyla Ocak 2025’ten itibaren kullanıcı sayısını artırarak ABD’li yapay zeka araçlarının pazar payını daralttı.

Listenin devamında ise 226 milyon ziyaretçi ile Character.AI, 200 milyon kullanıcı ile JanitorAI ve 133 milyon kullanıcı ile Perplexity yer alıyor. Google’ın ChatGPT’ye rakip olarak geliştirdiği Gemini ise 118 milyon kullanıcı ile ancak 8. sıradan listeye girebildi.