ChatGPT'den sonra sıra DeepSeek'te! İtalya'dan Çinli yapay zeka uygulamasına yasak

İtalya Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (GPDP), Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'e erişim engeli getirdi. Kurum, İtalyan kullanıcılarının verilerini işleyen DeepSeek chatbot hizmetinin, "Hangzhou DeepSeek Yapay Zeka" ve "Pekin DeepSeek Yapay Zeka" şirketlerine ait olduğunu belirtti.

DeepSeek hakkında soruşturma başlatıldı

GPDP, "İtalyan kullanıcıların verilerini korumak amacıyla alınan karar, bugün şirketlerden alınan ve tamamen yetersiz bulunan bilgilendirme sonrası yürürlüğe konuldu" ifadelerine yer verdi. Erişim engeline ek olarak, DeepSeek hakkında eş zamanlı olarak bir soruşturma başlatıldığı da kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından, DeepSeek uygulaması çarşamba gününden itibaren İtalya'daki dijital mağazalardan indirilemez hale geldi. GPDP, Çinli yapay zeka uygulamalarına yönelik daha önce başlattığı incelemede, kişisel verilerin hangi kaynaklardan, hangi amaçlarla ve yasal çerçevede toplandığını doğrulamalarını istemişti.

ChatGPT'ye de yasak getirilmişti

Geçtiğimiz yıl, GPDP, ABD merkezli OpenAI'ın ChatGPT uygulamasına da benzer bir soruşturma açmış ve kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle erişimi geçici olarak durdurmuştu. Ancak OpenAI, kullanıcı gizliliğine yönelik taahhütlerde bulunarak, Nisan 2023'te İtalya'daki erişim yasağı kaldırılmıştı.

DeepSeek nedir?

Çinli teknoloji şirketi Hangzhou DeepSeek, düşük maliyetli ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü. Hızla dünya çapında yaygınlaşan bu uygulama, ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. DeepSeek'in bu başarıları, Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve yüksek maliyetli yapay zeka yatırımlarına karşı küresel bir rekabetin ortaya çıkmasına sebep oldu.