ChatGPT'nin patronu 'en büyük korkularımdan biri' diyerek açıkladı

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OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekânın geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İnsanlığın "her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakın" olduğunu söyleyen Altman, teknolojinin belirli kişi veya şirketlerin kontrolüne girmemesi gerektiğini vurguladı.

ChatGPT'yi geliştiren ABD merkezli OpenAI'ın CEO'su Altman, katıldığı podcast programında yapay zekânın ulaştığı aşamayı, güvenlik risklerini ve mesleklerin geleceğini değerlendirdi.

En büyük korkularından biri "yapay zekâ otoriterliği"

Yapay zekâya ilişkin büyük belirsizliklerin devam ettiğini belirten Altman, en ciddi endişelerinden birinin dünyada "yapay zekâ otoriterliği" oluşması olduğunu söyledi.

Belirli bir kişi grubunun veya şirketin yapay zekâ aracılığıyla "dünyayı kontrol edebileceğini" düşünmesinin "çok kötü" sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Altman, teknolojiyi "son derece yaygın, son derece ucuz, son derece güçlü" hâle getirerek herkesin erişimine açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Altman, otoriter bir yapı oluşmaması hâlinde yapay zekânın geniş kitlelere ulaşmasının insanların refahını önemli ölçüde artırabileceğini savundu.

"Uçuk bir hayalden" gerçeğe dönüştü

Yapay zekânın artık yalnızca insan davranışlarını taklit eden bir teknoloji olmanın ötesine geçtiğini öne süren Altman, sistemlerin öngörülemeyen biçimlerde gelişebildiği bir aşamaya ulaştığını söyledi.

Böyle bir seviyenin 10 yıl önce "uçuk bir hayalden" ibaret olduğunu dile getiren Altman, yaşanan ilerlemenin dünya açısından "çok olumlu" sonuçlar yaratabileceğini ileri sürdü.

Bazı şirketlerin yapay zekâya ilişkin vizyonlarını "çok korkutucu" bulduğunu da belirten Altman, bu yaklaşımların hayata geçmesini engellemek için çaba göstereceği mesajını verdi.

"Her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız"

OpenAI'ın ve yapay zekâ sektörünün karşı karşıya olduğu pazarlama zorluklarına da değinen Altman, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız. İkincisi, ilk dileklerimizin insanlığa büyük fayda sağlayacağından ve dünyayı çok daha fazla insanın çok daha fazla dilek hakkına sahip olduğu bir yer haline getirdiğimizden emin olacağız."