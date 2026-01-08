ChatGPT'nin tavsiyeleri 19 yaşındaki gencin sonu oldu

California'da yaşayan Sam Nelson, ChatGPT'den aldığı tehlikeli madde karışımı tavsiyeleri sonrasında hayatını kaybetti. Annesi Layla Turner-Scott tarafından paylaşılan 18 aylık sohbet geçmişine göre, yapay zeka sistemi genci çeşitli maddeleri karıştırması konusunda yönlendirerek bu işlemlerin "güvenli" olduğu konusunda güvence verdi.

Nelson, opioid benzeri etkileri olan kratom ile kaygı önleyici bir ilacı birleştirmek için yapay zekadan yardım istedi. ChatGPT de, Nelson'ın karışım sonrası ortaya çıkan mide bulantısını yatıştırmak için yatıştırıcı kullanabileceğini söyledi, hatta daha yoğun halüsinasyonlar için içtiği şurubun dozunu da iki katına çıkarmasını önerdi.

Toksikoloji sonuçları ortaya çıkardı

Sam Nelson, 31 Mayıs tarihinde yatak odasında annesi tarafından ölü bulunurken toksikoloji raporu, ölüm nedeninin alkol, ilaç karışımlarının ölümcül kombinasyonu olduğunu ortaya çıkardı. Bu karışımın merkezi sinir sistemini aşırı derecede baskılayarak boğulmaya (asfiksi) yol açtığı tespit edildi.

OpenAI'dan açıklama

Geliştirici şirket OpenAI ise olayı "trajik bir durum" olarak nitelendirerek ailenin acısını paylaştıklarını ifade eden kısa bir açıklama yaptı.