ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’da ayrılık rüzgarları! Kritik isim görevi bıraktı

OpenAI’da ChatGPT ve Dall-E’nin geliştirilmesinde kritik rol oynayan OpenAI Baş Teknoloji Yöneticisi Mira Murati şirketten yarılma kararı aldı.

Murati, OpenAI ekibine gönderdiği ve X’ten yayınladığı mesajında, “OpenAI takımıyla geçen altı buçuk yılım olağanüstü bir ayrıcalıktı. İnsanın el üstünde tuttuğu bir yerden ayrılması için ideal bir zaman yok, ancak bu an doğru bir zamanmış gibi geliyor” ifadelerine yer verdi.

Mühendis olan Mira Murati bu kararla OpenAI’dan ayrılan bir dizi üst düzey yönetici arasına katılmış oldu.

Şirket yapısında değişiklik planlanıyor

OpenAI’da şu sıralar bir yönetim krizi yaşanıyor. ABD merkezli yapay zeka şirketi, yatırımcılardan fon alıp gelir yaratmayı kolaylaştırmanın dahil olduğu tartışmalı bir büyüme planı oluşturmaya çalışıyor.

Kâr amacı gütmeyen bir alaştırma laboratuvarı olarak kurulan ve kâr amacı taşıyan bir birim inşa eden şirket, yatırımcılar için daha fazla net geri dönüş sağlayabilecek bir yeniden yapılanma üzerinde kafa yoruyor.

OpenAI baş araştırmacısı ve kurucu ortağı Ilya Sutskever'in daha güvenli yapay zekâya adanmış yeni bir firma kurmak üzere mayıs ayında şirketten ayrılmıştı.n ardından geldi.

Diğer OpenAI kurucu ortağı John Schulman da ağustos ayında rakip Anthropic'e katılmak üzere şirketten ayrıldı. OpenAI başkanı ve kurucu ortağı Greg Brockman da şu anda uzun süreli izinde…

Geçici CEO'luk da yapmıştı

Mira Murati, artırılmış gerçeklik şirketi Ultraleap ve elektrikli araç üreticisi Tesla’nın ardından 2018 yılında OpenAI’a katılmıştı.

Geçici olarak CEO görevine getirilen Murati, geçen kasım ayında CEO Sam Altman’ın görevden alınmasıyla kısa süreliğine şirketin lideri olmuştu.

Ancak birkaç gün sonra Altman, yatırımcı ve çalışanların baskısı ile görevine geri döndü.

Bu olay, OpenAI'nın hızlı büyümesinin yarattığı iç gerilimlerin bir yansıması olarak görülüyor.