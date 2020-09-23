Chevron çalışanlarından WeChat'i silmelerini istedi
Chevron'un çalışanlarından WeChat'i silmelerini istediği duyuruldu.
Petrol alanında faaliyet gösteren ABD'li Chevron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin menşeli Tencent firmasının uygulaması WeChat'i ABD'de yasaklamasının ardından çalışanlarından uygulamayı telefonlarından silmelerini istediği basına yansıdı.
Geçtiğimiz haftasonu bir ABD mahkemesi Trump'ın WeChat indirmelerini ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle yasaklama kararını durdurmuş, bunun üzerine ABD Ticaret Bakanlığı karara itiraz edeceğini duyurmuştu.
Bloomberg'in haberine göre, Chevron uygulamayı "uyumsuz" olarak tanımladı ve 27 Eylül tarihine kadar telefonlarından silmelerini istedi. Çalışanların söz konusu isteğe uymamaları durumunda şirketin ağına bağlanamayacakları belirtildi.