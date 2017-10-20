Chevron, IKBY'de sondaj faaliyetlerini durdurdu
Chevron, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne ait sahalarda petrol ve gaz sondaj faaliyetlerini durdurdu.
ABD merkezli petrol şirketi Chevron, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne (IKBY) ait sahalarda petrol ve gaz sondaj faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
Yapılan açıklamada, "Operasyonların geçici olarak durdurulmasına karar verildi, Kürdistan Bölgesel Hükümeti ile düzenli temas halinde olmaya devam ediyoruz. Şartlar izin verdiğinde operasyonlarımıza mümkün olan en kısa zamanda başlamayı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.