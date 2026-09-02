Chevron'dan Venezuela'ya 7 milyar dolarlık dev petrol yatırımı

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ABD'li petrol şirketi Chevron, Venezuela'nın Orinoco petrol kuşağındaki Carabobo bölgesinde bulunan iki büyük sahayı geliştirme hakkını elde ettiğini açıkladı. Şirket, Carabobo 1 ile Carabobo-2-South-A sahalarına yönelik anlaşmanın, bölgede faaliyet gösteren Petroindependencia ortak girişimine yakın alanda yeni yatırımların önünü açacağını bildirdi.

Chevron'un yüzde 49 hissesine sahip olduğu Petroindependencia ortak girişiminin yanında bulunan sahaların, yüksek petrol potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

Chevron'dan "milyarlarca varil" vurgusu

Chevron Üst Yöneticisi Mike Wirth, verdiği mülakatta şirketin Venezuela'daki varlığını güçlendirdiğini söyledi.

"Ülkedeki en iyi jeolojik yapılardan bazılarına sahip olduğunu düşündüğümüz bölgelerde son derece güçlü bir konum oluşturuyoruz. Söz konusu olan, milyarlarca varillik bir kaynak"

Wirth, Chevron'un yeni yatırımlarını korumak amacıyla anlaşmaya önemli güvence hükümleri eklendiğini de ifade etti. Ancak sözleşmelerin ayrıntılarını paylaşmadı.

Venezuela'da büyük petrol yatırımı

Söz konusu anlaşma, ABD özel kuvvetlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu ocak ayında düzenlenen operasyonla alıkoymasından bu yana büyük bir petrol şirketinin ülkeye yaptığı en önemli sermaye yatırımı niteliğini taşıyor.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela'da fosil yakıt sektörü, yıllardır süren kötü yönetim, yolsuzluk ve yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde yıpranmış durumda bulunuyor.

ABD hükümetinin, Venezuela'daki 17 petrol sahasında 100 yıllık işletme hakkına sahip özel şirket North American Blue Energy Partners'taki (NABEP) yüzde 35 hisse için de bu hafta görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

"Ticari çözümler" mesajı

Wirth, ABD'nin NABEP'e yönelik olası yatırımı hakkında yorum yapmadı. Buna karşın Trump yönetiminin hem ABD hem Venezuela açısından fayda sağlayabilecek "ticari çözümler" yaklaşımını desteklediğini belirtti.

"Yönetim, Venezuela'nın enerji kaynaklarının hem Amerikan enerji güvenliği hem de Venezuela'nın ekonomik toparlanması için bir itici güç olabileceğinin farkında" dedi.