CHP lideri Kılıçdaroğlu, Almanya'ya gitti

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler, Türk Hava Yolları'nın TK 1721 sefer sayılı uçağıyla saat 08.55'te Almanya'ya hareket etti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre de Kılıçdaroğlu ile Berlin'e gitti.

Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını "endüstri dönüşümü" oluşturacak. Kılıçdaroğlu, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyecek ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için temaslarda bulunacak.

Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, işgücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek.

Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyecek olan Kılıçdaroğlu, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştirecek.