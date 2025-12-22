Chris Rea öldü mü, neden öldü? Chris Rea kimdir?

İngiliz şarkıcı-söz yazarı Chris Rea 74 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden dünyaca ünlü yıldızın vefatı hayranlarını yasa boğdu. Son dakika gelen bu flaş haber sonrası Chris Rea'nın biyografisi araştırılmaya başlandı. İşte "Chris Rea kimdir" sorusunun yanıtı...

Chris Rea kimdir?

Christopher Anton Rea, 4 Mart 1951’de İngiltere’nin Middlesbrough kentinde doğdu. İngiliz rock ve blues müziğinin öne çıkan isimlerinden olan Rea; şarkıcı, söz yazarı, besteci ve gitarist kimliğiyle tanınıyor. Özellikle slide gitar tekniği ve kendine özgü boğuk sesiyle müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesi edindi.

Kariyeri boyunca 25 solo albüm yayımlayan Chris Rea, bunlardan The Road to Hell (1989) ve Auberge (1991) albümleriyle İngiltere albüm listelerinde zirveye çıktı. “The Road to Hell (Part 2)”, “Josephine”, “On the Beach”, “Stainsby Girls”, “Driving Home for Christmas” ve “Auberge” gibi birçok hit parçaya imza attı. Dünya genelinde 40 milyondan fazla albüm satan sanatçı, müzik kariyeri boyunca üç kez Brit Ödülleri’nde En İyi İngiliz Erkek Sanatçı dalında aday gösterildi.