Chuck Norris kimdir, neden öldü?

Missing in Action, The Delta Force, Way of the Dragon gibi ünlü yapımlara imza atan aktör Chuck Norris 86 yaşında yaşamını yitirdi. Hayranları büyük bir moral bozukluğu yaşarken ünlü oyuncu hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Chuck Norris kimdir" sorusunu yöneltiyor.

10 Mart 1940 tarihinde ABD’de dünyaya gelen Norris, çocukluk yıllarını zorluklarla geçirdi. Ailesindeki sorunlar nedeniyle genç yaşta sorumluluk almak zorunda kalan Norris, bu süreçte içine kapanık bir kişilik sergiledi. Hayatındaki kırılma noktası ise askerlik görevi sırasında Güney Kore’de dövüş sanatlarıyla tanışması oldu.

Tang Soo Do eğitimiyle başlayan bu yolculuk, onu kısa sürede üst düzey bir dövüşçü haline getirdi. Karate başta olmak üzere farklı disiplinlerde kendini geliştiren Norris, 1960’lı yıllardan itibaren katıldığı turnuvalarda önemli başarılar elde etti. Uzun yıllar yenilgisiz şampiyonluk serisi yakalayarak adını dövüş sporları tarihine yazdırdı.

Spor kariyerindeki başarısını sinemaya da taşıyan Norris, 1970’li yıllardan itibaren aksiyon filmleriyle tanınmaya başladı. Zamanla Hollywood’un dikkat çeken yüzlerinden biri haline gelen oyuncu, özellikle televizyon dünyasında yakaladığı başarıyla geniş kitlelere ulaştı. Başrolünde yer aldığı Walker, Texas Ranger, yıllarca ekranlarda kalarak popülerliğini pekiştirdi.

Dövüş sanatlarına katkı sunmayı sürdüren Norris, kendi stilini geliştirerek bu alanda da iz bıraktı. Sporun yaygınlaşması adına çeşitli organizasyonlar kuran ve eğitim faaliyetlerine destek veren ünlü isim, hem sporcu kimliği hem de oyunculuğuyla kariyerini çok yönlü şekilde sürdürdü.