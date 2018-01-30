CIA Başkanı: Çin, Rusya'dan daha büyük tehdit

30 Ocak 2018

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Şefi Mike Pompeo, Çin'in diğer ülkeler üzerinde etki yaratmaya yönelik casusluk operasyonları bakımından ABD ve Batı üzerinde Rusya'dan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Pompeo, BBC'ye verdiği mülakatta, Çin'in son dönemde ABD'den ticari bilgi çalmaya yönelik siber casusluk girişimlerinin, kamu ve şirket yönetimlerine, okullara ve hastanelere sızma çabalarının tespit edildiğini ve bu faaliyetlerin İngiltere ile Avrupa ülkelerine de yayıldığını belirtti.

Pompeo, "Amerika'dan bilgi çalmaya yönelik çok yoğun bir siber casusluk faaliyetine, Amerikan kurumlarına Çin hükümeti adına ABD aleyhine çalışacak casuslar yerleştirme çabalarına tanık oluyoruz. Bunu okullarımızda görüyoruz. Hastanelerimizde ve tıp sistemi içinde görüşüyoruz. Amerikan şirketlerinde görüyoruz. Bu faaliyetler İngiltere'ye ve Avrupa'ya da uzanıyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in ekonomisinin büyüklüğü bakımından bu operasyonları yürütme konusunda Rusya'dan çok daha geniş bir "ayak izine" sahip olduğunu ifade eden CIA Başkanı, Batılı ülkelerin Çin'in bu türden operasyonlarına karşı koymak üzere ortak çabalarını artırması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Pompeo, Rusya'nın ülkesinde 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerini "hedef alacağını" düşündüğünü de söyledi. Pompeo, "Buna karşın ABD'nin seçimleri hür ve adil bir şekilde yapabileceğine eminim. Onları öylesine güçlü bir şekilde püskürteceğiz ki, seçimimiz üzerinde fazla etkili olamayacaklar" dedi.

Kaynak: AA