CIA, Covid-19 salgınında 'laboratuvar kazasını' işaret etti

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), dünya çapında 7 milyon, ABD'de ise 1,2 milyon insanın ölümüne sebep olan Covid-19 virüsünün muhtemel kaynağının Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazası olduğunu bildirdi.

Açıklamada, salgının kaynağının doğal sebeplere nazaran, "araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

'Düşük ihtimal' dediler

Ayrıca açıklamada, varılan bu sonucun hala "düşük bir ihtimal" olduğu, bu değerlendirmeyi değiştirebilecek "herhangi bir mevcut güvenilir yeni istihbarat raporunun veya açık kaynaklı bilginin" değerlendirmeye devam edileceği vurgulandı.

CIA, daha önce de virüsün bir hayvandan mı insana geçtiğini yoksa bir laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları bilgisini paylaşmıştı.