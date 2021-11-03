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CIA direktörü, Rus istihbaratı ile görüştü

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin ile CIA Direktörü Burns, Moskova'da görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un Moskova'da bir araya geldikleri bildirildi.

SVR'den yapılan yazılı açıklamada, Narışkin ile Burns'un Moskova'da görüştükleri belirtildi.

Açıklamada, tarafların uluslararası terörle mücadele kapsamında Rus-Amerikan ilişkilerini istişare ettikleri aktarıldı.

 

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