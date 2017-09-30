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CIA, sosyal medyadan Rusça konuşan elaman arıyor

CIA, Rusça konuşabilen eleman aradığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

CIA, sosyal medyadan Rusça konuşan elaman arıyor
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), daha verimli çalışabilmek için Rusça konuşan eleman aradıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), daha verimli çalışabilmek için Rusça konuşan eleman aradıklarını resmi twitter hesabından duyurdu. Twitter’dan yapılan duyuruda, "Rusça konuşuyor musunuz? Üniversite mezunu musunuz? Ulusal güvenlikle ilgili misiniz? Becerilerinize burada ihtiyaç var" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan bildirinin ortasında Rusça, "gerçeği ortaya çıkarmak" için çalışıyoruz ifadesine yer verildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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