CIA tarihinin en büyük köstebeği Aldrich Ames öldü

ABD’li yetkililer, Sovyetler Birliği adına casusluk yaptığı gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan eski CIA ajanı Aldrich Ames’in (84) cezaevinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kremlin’e uzanan sızıntı

31 yıl boyunca CIA’de karşı istihbarat analisti olarak görev yapan Ames, 1985–1993 yılları arasında Sovyetler Birliği’ne gizli bilgileri sattı. Bu süreçte, CIA’nin Sovyetler masasında görevli en kritik isimlerden biri olan Ames, ABD adına çalışan onlarca Rus ajanının kimliğini Kremlin’e iletti.

Yetkililere göre Ames’in sızdırdığı bilgiler, en az bir düzine çifte ajanın ölümüne yol açtı. Gizli operasyonlar deşifre edildi, ABD’nin Sovyet askeri kapasitesine dair değerlendirmeleri büyük ölçüde hatalı hale geldi.

Ames ve eşi Rosario Ames, casusluk faaliyetleri karşılığında 2,5 milyon dolardan fazla para aldı. İsviçre banka hesapları, Jaguar marka otomobil ve yıllık 50 bin doları aşan kredi kartı harcamaları, CIA içinde dikkat çekti ve soruşturmanın fitilini ateşledi.

Ömür boyu hapse mahkûm edildi

Savcılara göre Ames, Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından da Rusya’ya bilgi satmayı sürdürdü. 1994 yılında açığa çıkarılarak tutuklandı ve ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Başkanlara yanlış bilgi verildi

Ames’ten gelen sahte raporlar nedeniyle CIA, dönemin ABD başkanları Ronald Reagan ve George H. W. Bush başta olmak üzere üst düzey yetkilileri Sovyet askeri gücü konusunda defalarca yanlış bilgilendirdi.

Washington-Moskova hattında kriz

Ames davası, Soğuk Savaş sonrası normalleşme arayışındaki Washington ve Moskova arasında yeni bir gerilim yarattı. Dönemin CIA Direktörü James Woolsey, skandal sonrası istifa etti.

CIA’de kapsamlı temizlik

Woolsey’in ardından göreve gelen Belçika doğumlu John Deutch, kurumda köklü bir yeniden yapılanma süreci başlattı; yeni tutuklamalar ve disiplin cezaları geldi.

Moskova: Aşırı duygusal davranıyorsunuz

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, Ames dosyasını “çok ciddi” olarak nitelendirirken, olayın ABD-Rusya ilişkilerine zarar verebileceğini söyledi. Moskova ise iddiaları küçümseyerek Amerikalıların “aşırı duygusal” davrandığını savundu.

Lysenko sınır dışı edildi

Beyaz Saray, Ames ile bağlantılı olduğu öne sürülen Rus diplomat Aleksander Lysenko’nun sınır dışı edilmesine karar verdi. Rusya’nın geri adım atmaması üzerine karar uygulamaya kondu.

Washington ile Moskova arasındaki gizli mücadeleler tarih boyunca benzer skandallara sahne oldu. 1953’te, atom sırlarını Moskova’ya verdikleri iddiasıyla Julius and Ethel Rosenberg idam edildi. Bu dönem, Senatör Joseph McCarthy’nin öncülük ettiği McCarthycilik olarak tarihe geçti.