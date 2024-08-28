Çikolata üretiminde çığır açan keşif! Çikolata fiyatlarını etkiler mi?

İsviçre'de gıda sektöründe çalışan bilim insanları, kakao meyvesinin tamamını kullanarak çikolata üretmenin bir yolunu buldular. Üstelik şeker de kullanmadan...

Kim Mishra ve ekibi, Zürih’teki prestijli Federal Teknoloji Enstitüsü'nde bu çığır açıcı metodu hayata geçirdi. Bu çikolatanın üretiminde kakao meyvesinin posası, suyu ve meyve içi kullanıldı.

Geleneksel üretimde neredeyse bir bal kabağı büyüklüğündeki meyve çürümeye terk ediliyordu.

Yeni metodu geliştiren ekibin başı olan Kim Mishra, üretimdeki kilit unsurun, meyvenin ananasa yakın oldukça tatlı suyu olduğunu kaydediyor.

Meyvenin suyu posa ile birleştiriliyor

BBC Türkçe'nin haberine göre; yüzde 14 şeker içeren bu meyve suyu, konsantre bir şurup oluşturmak amacıyla damıtılıyor.

Ardından kakao meyvesinin posası ile birleştiriliyor ve kurutulmuş meyve içi ile karıştırılarak çok tatlı bir kakao jeli oluşturuluyor.

Bu jel, çikolata yapımında kullanılan şeker ihtiyacını da ortadan kaldırdı.

Mishra, geliştirdiği metodu, İsviçreli çikolata üreticilerinin tarihsel üretim yolculuğundaki buluşların sonuncusu olarak görüyor.

Çikolata fiyatlarını etkiler mi?

İsviçreli çikolata üreticileri birliği Chocosuisse'in direktörü Roger Wehrli, geliştirilen yeni üretim metodunun kakao meyvesinden “daha iyi fiyatlar elde etme” açısından “ilgi çekici” olduğuna dikkat çekiyor.

Kim Mishra, "Gıdadaki en ucuz bileşen, sübvanse edilmeye devam ettiği sürece her zaman şeker olacaktır" diye bu durumu açıklıyor: "Bir ton şeker için 500 ABD Doları veya daha az ödersiniz. Kakao posası ve suyu daha pahalı, bu nedenle yeni çikolata şimdilik daha pahalı olacaktır.”