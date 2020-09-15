Çin 16 ABD ürününe uyguladığı vergi muafiyetini uzatacak

15 Eylül 2020

Çin gres yağı, peynir altı suyu ve balık unu dahil olmak üzere ABD'den ithal edilen 16 ürüne yönelik mevcut gümrük vergisi muafiyetlerini bir yıl daha uzatacak.

Çin Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre ürünler 16 Eylül 2021'e kadar gümrük vergilerin muaf olacaklar.

Çin, ABD'nin artırdığı gümrük vergilerine misilleme olarak ABD'den ithal ürünlerden ek gümrük vergisi almaya başlamış, ancak bu ürünleri daha sonra ek vergilerden muaf tutmuştu.