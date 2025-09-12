Çin, 2026 yılında yatırıma 295 milyar yuan harcayacak
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yılı yüzde 5’lik büyüme hedefine ulaşarak kapatacağını söylerken, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), 2026 yılına yönelik yatırım planını açıkladı. Buna göre merkezi bütçeden yaklaşık 295 milyar yuan (42,2 milyar dolar) kaynak ayrılacak.
Öte yandan Çin, perşembe gününden itibaren gümüş ihracatına yönelik yeni kısıtlamaları devreye alacağını duyurdu.
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), ekonomik büyümeyi desteklemek ve yatırımları canlandırmak amacıyla 2026 yılına yönelik yatırım planlarını duyurdu. Komisyon, iki büyük inşaat projesini kapsayan plan kapsamında merkezi bütçeden yaklaşık 295 milyar yuan, yani 42,21 milyar dolar tutarında kaynak ayrıldığını açıkladı.
NDRC, bunun yanı sıra Guangzhou’da yapılması planlanan yeni havalimanı, su kaynakları tesisleri ve büyük bilimsel araştırma platformlarını içeren çok sayıda büyük altyapı projesinin de onaylandığını veya izin sürecinin tamamlandığını bildirdi. Bu projelerin toplam yatırım tutarının 400 milyar yuanı aştığı belirtildi. NDRC Sözcüsü Li Chao, söz konusu yatırımların Çin’in modern altyapı sistemini daha da güçlendireceğini ve 15. Beş Yıllık Plan’ın sorunsuz bir başlangıç yapmasına güçlü destek sağlayacağını söyledi.
“2025’te yüzde 5 büyüme hedefine ulaşacağız”
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin ekonomisinin “olağanüstü bir yıl” olarak nitelendirdiği sürecin ardından 2025’te büyüme hedefine ulaşacağını açıkladı. Xi Jinping, Çin’in uzun vadeli büyümeyi desteklemeye yönelik 2026’da daha proaktif politikalar uygulayacağını ve ekonominin bu yıl Pekin’in yaklaşık yüzde 5’lik büyüme hedefine ulaşmasının beklendiğini söyledi. Xi, üst düzey Çin Komünist Partisi yetkililerinin Yeni Yıl partisindeki konuşmasında ekonominin 2025’te yaklaşık 140 trilyon yuan’a (20 trilyon dolar) büyümesinin beklendiğini belirtti.
Devlet yayıncısı CCTV’ye göre Xi, “Ülkemizin ekonomisinin baskı altında ilerlemeye devam etmesi bekleniyor ve güçlü bir dayanıklılık ve canlılık gösteriyor” dedi ve büyüme oranının yaklaşık yüzde 5’e ulaşmasının beklendiğini, dünyanın büyük ekonomileri arasında yüksek sıralamada olmaya devam edeceğini söyledi. Çin’in ekonomisi 2025’te iyi performans gösterdi.
Artan ihracat büyümeyi yolunda tutarken üreticiler değer zincirinde yükseldi. Ancak yatırım 1998’den bu yana ilk yıllık daralmasına doğru ilerlerken, perakende satış büyümesi pandemi dışında en kötü hızına ulaştı ve yeni konut fiyatları kasım ayında emlak krizi nedeniyle daha da düştü.
Çin gümüş ihracatına yeni kısıtlamalar getiriyor
Çin, perşembe gününden itibaren gümüş ihracatına yönelik yeni kısıtlamaları devreye alıyor. Devlete bağlı Securities Times gazetesinin ismini açıklamadığı bir sektör kaynağına dayandırdığı haberine göre, yeni düzenlemeler gümüşü sıradan bir emtia statüsünden çıkararak nadir toprak elementleriyle aynı düzenleyici konuma getiriyor.
Çin Ticaret Bakanlığı, söz konusu önlemleri ilk kez ekim ayında duyurmuştu. Yeni kurallar, 2026 ve 2027 yıllarında gümüş ihracatı yapmasına izin verilen 44 şirketi kapsıyor. Aynı düzenleme paketi kapsamında tungsten ve antimon ihracatına da sınırlamalar getiriliyor. Bu metaller, savunma ve ileri teknoloji alanlarında yaygın olarak kullanılıyor. Çin, gümüş ihracatına açık bir yasak getirdiğini açıklamasa da sektör temsilcileri yeni politikanın metalin stratejik bir malzeme olarak sınıflandırıldığını ifade ediyor.
ABD ise kasım ayında gümüşü, elektrik devreleri, bataryalar, güneş panelleri ve tıbbi ekipmanlardaki kullanımı nedeniyle kritik mineraller listesine ekledi. Wind Information’a göre, Çin yılın ilk 11 ayında 4 bin 600 tondan fazla gümüş ihraç ederken, aynı dönemde ithalat yaklaşık 220 tonla sınırlı kaldı. Gümüş fiyatları ise zayıflayan ABD doları karşısında yükseliş gösterdi.
Nvidia’dan Çin talebi için H200 hamlesi
Nvidia’nın, yapay zekâ uygulamalarına yönelik H200 grafik işlemcilerinin üretimini artırmak amacıyla sözleşmeli üreticisi TSMC ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Şirketin, 2026’nın ikinci çeyreğinden itibaren üretim hızını artırmayı planladığı ve Çinli teknoloji firmalarından gelen 2 milyon adedin üzerindeki talebi karşılamayı hedeflediği ifade ediliyor.
Mevcut stok seviyesinin ise yaklaşık 700 bin adet olduğu belirtiliyor. ABD hükümetinin kısa süre önce H200 çiplerinin Çin’e ihracatına onay vermesinin ardından Nvidia’nın, söz konusu ürünleri Çinli müşterilere yaklaşık 27 bin dolar fiyatla sunduğu kaydediliyor. Sekiz çipten oluşan bir modül için yaklaşık 1,5 milyon yuana karşılık gelen bu fiyatın, performans açısından daha önce Çin pazarı için geliştirilen ve ihracat kısıtlamalarına takılan H20 modeline kıyasla önemli bir iyileşme sunduğu belirtiliyor.
Air China 60 Airbus uçağı satın alacak
Çin’in öncü havayolu şirketi Air China, Salı günü yaptığı açıklamada, kendisinin ve bir yan kuruluşunun Airbus ile 60 adet A320NEO jetinin alımı için anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın liste fiyatları üzerinden değeri yaklaşık 9,5 milyar dolar. Air China, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası’na yaptığı bildirimde, uçakların 2028’den 2032’ye kadar partiler halinde teslim edileceğini belirtti.
Uçak üreticisi Airbus yaptığı açıklamada, “Air China’nın Airbus A320 ailesi uçaklarından daha fazlasını sipariş etmeye karar vermesinden çok memnunuz” dedi. ABD merkezli bağımsız havacılık analisti Li Hanming, satın almanın Çin Havacılık Malzemeleri Holding Şirketi (CASC) ile Airbus arasında 2022’de imzalanan çerçeve anlaşmanın bir parçası olduğunu söyledi. Bu anlaşma, toplam değeri yaklaşık 17 milyar dolar olan 132 adet A320 ailesi uçağı ve sekiz adet A350 geniş gövdeli uçağı kapsı-yordu.