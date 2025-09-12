Çin, 2026 yılında yatırıma 295 milyar yuan harcayacak

Öte yandan Çin, perşembe gününden itibaren gümüş ihracatına yönelik yeni kısıtlamaları devreye alacağını duyurdu.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), ekonomik bü­yümeyi desteklemek ve yatı­rımları canlandırmak amacıy­la 2026 yılına yönelik yatırım planlarını duyurdu. Komisyon, iki büyük inşaat projesini kap­sayan plan kapsamında merke­zi bütçeden yaklaşık 295 mil­yar yuan, yani 42,21 milyar dolar tutarında kaynak ayrıldı­ğını açıkladı.

NDRC, bunun ya­nı sıra Guangzhou’da yapılma­sı planlanan yeni havalimanı, su kaynakları tesisleri ve büyük bilimsel araştırma platform­larını içeren çok sayıda büyük altyapı projesinin de onaylan­dığını veya izin sürecinin ta­mamlandığını bildirdi. Bu pro­jelerin toplam yatırım tutarının 400 milyar yuanı aştığı belirtil­di. NDRC Sözcüsü Li Chao, söz konusu yatırımların Çin’in mo­dern altyapı sistemini daha da güçlendireceğini ve 15. Beş Yıl­lık Plan’ın sorunsuz bir başlan­gıç yapmasına güçlü destek sağ­layacağını söyledi.

“2025’te yüzde 5 büyüme hedefine ulaşacağız”

Çin Devlet Başkanı Xi Jin­ping, Çin ekonomisinin “olağa­nüstü bir yıl” olarak nitelendir­diği sürecin ardından 2025’te büyüme hedefine ulaşacağı­nı açıkladı. Xi Jinping, Çin’in uzun vadeli büyümeyi destek­lemeye yönelik 2026’da daha proaktif politikalar uygulaya­cağını ve ekonominin bu yıl Pe­kin’in yaklaşık yüzde 5’lik bü­yüme hedefine ulaşmasının beklendiğini söyledi. Xi, üst dü­zey Çin Komünist Partisi yet­kililerinin Yeni Yıl partisinde­ki konuşmasında ekonominin 2025’te yaklaşık 140 trilyon yuan’a (20 trilyon dolar) büyü­mesinin beklendiğini belirtti.

Devlet yayıncısı CCTV’ye göre Xi, “Ülkemizin ekonomisinin baskı altında ilerlemeye devam etmesi bekleniyor ve güçlü bir dayanıklılık ve canlılık göste­riyor” dedi ve büyüme oranının yaklaşık yüzde 5’e ulaşmasının beklendiğini, dünyanın büyük ekonomileri arasında yüksek sıralamada olmaya devam ede­ceğini söyledi. Çin’in ekonomi­si 2025’te iyi performans gös­terdi.

Artan ihracat büyümeyi yolunda tutarken üreticiler de­ğer zincirinde yükseldi. Ancak yatırım 1998’den bu yana ilk yıllık daralmasına doğru iler­lerken, perakende satış büyü­mesi pandemi dışında en kötü hızına ulaştı ve yeni konut fi­yatları kasım ayında emlak kri­zi nedeniyle daha da düştü.

Çin gümüş ihracatına yeni kısıtlamalar getiriyor

Çin, perşembe gününden iti­baren gümüş ihracatına yöne­lik yeni kısıtlamaları devreye alıyor. Devlete bağlı Securities Times gazetesinin ismini açık­lamadığı bir sektör kaynağına dayandırdığı haberine göre, ye­ni düzenlemeler gümüşü sıra­dan bir emtia statüsünden çıka­rarak nadir toprak elementle­riyle aynı düzenleyici konuma getiriyor.

Çin Ticaret Bakanlı­ğı, söz konusu önlemleri ilk kez ekim ayında duyurmuştu. Yeni kurallar, 2026 ve 2027 yılların­da gümüş ihracatı yapmasına izin verilen 44 şirketi kapsıyor. Aynı düzenleme paketi kapsamında tungsten ve antimon ihracatına da sı­nırlamalar getiriliyor. Bu metaller, savunma ve ileri teknoloji alanlarında yaygın olarak kullanılıyor. Çin, gü­müş ihracatına açık bir yasak getirdiğini açıklamasa da sek­tör temsilcileri yeni politikanın metalin stratejik bir malzeme olarak sınıflandırıldığını ifa­de ediyor.

ABD ise kasım ayın­da gümüşü, elektrik devreleri, bataryalar, güneş panelleri ve tıbbi ekipmanlardaki kullanı­mı nedeniyle kritik mineraller listesine ekledi. Wind Infor­mation’a göre, Çin yılın ilk 11 ayında 4 bin 600 tondan faz­la gümüş ihraç ederken, ay­nı dönemde ithalat yakla­şık 220 tonla sınırlı kal­dı. Gümüş fiyatları ise zayıflayan ABD dola­rı karşısında yükseliş gösterdi.

Nvidia’dan Çin talebi için H200 hamlesi

Nvidia’nın, yapay zekâ uygulamalarına yönelik H200 grafik işlemcilerinin üretimini artırmak amacıyla sözleşmeli üreticisi TSMC ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Şirketin, 2026’nın ikinci çeyreğinden itibaren üretim hızını artırmayı planladığı ve Çinli teknoloji firmalarından gelen 2 milyon adedin üzerindeki talebi karşılamayı hedeflediği ifade ediliyor.

Mevcut stok seviyesinin ise yaklaşık 700 bin adet olduğu belirtiliyor. ABD hükümetinin kısa süre önce H200 çiplerinin Çin’e ihracatına onay vermesinin ardından Nvidia’nın, söz konusu ürünleri Çinli müşterilere yaklaşık 27 bin dolar fiyatla sunduğu kaydediliyor. Sekiz çipten oluşan bir modül için yaklaşık 1,5 milyon yuana karşılık gelen bu fiyatın, performans açısından daha önce Çin pazarı için geliştirilen ve ihracat kısıtlamalarına takılan H20 modeline kıyasla önemli bir iyileşme sunduğu belirtiliyor.

Air China 60 Airbus uçağı satın alacak

Çin’in öncü havayolu şirketi Air China, Salı günü yaptığı açıklamada, kendisinin ve bir yan kuruluşunun Airbus ile 60 adet A320NEO jetinin alımı için anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın liste fiyatları üzerinden değeri yaklaşık 9,5 milyar dolar. Air China, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası’na yaptığı bildirimde, uçakların 2028’den 2032’ye kadar partiler halinde teslim edileceğini belirtti.

Uçak üreticisi Airbus yaptığı açıklamada, “Air China’nın Airbus A320 ailesi uçaklarından daha fazlasını sipariş etmeye karar vermesinden çok memnunuz” dedi. ABD merkezli bağımsız havacılık analisti Li Hanming, satın almanın Çin Havacılık Malzemeleri Holding Şirketi (CASC) ile Airbus arasında 2022’de imzalanan çerçeve anlaşmanın bir parçası olduğunu söyledi. Bu anlaşma, toplam değeri yaklaşık 17 milyar dolar olan 132 adet A320 ailesi uçağı ve sekiz adet A350 geniş gövdeli uçağı kapsı-yordu.