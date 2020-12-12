Çin 2030'a dek 1.2 milyar kilowatt güneş ve rüzgar enerjisi üretmeyi hedefliyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in, Paris İklim Anlaşması hükümleri uyarınca, kurulu güneş ve rüzgar enerjisi üretimini 2030'a dek 1.2 milyar kilowatta yükseltmeyi hedeflediğini söyledi.

Paris iklim anlaşmasının beşinci yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Jinping, tüm dünyanın faydalanacağı çok taraflı bir anlaşmanın taraflarından biri olarak bir küresel iklim yönetimine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti ve gelişmiş ülkelere finans, teknoloji ve kapasite artırımı konularında gelişmekte olan ülkelere verilen destekleri artırma çağrısı yaptı.

Jinping ayrıca Çin'in Paris İklim Anlaşması'na önemli katkılar sağladığını ve kişi başına karbondioksit salınımını 2005 yılı dzüeyine göre yüzde 65 azaltmayı hedeflediklerini ekledi.